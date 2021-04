Scene dramatice s-au derulat vineri seara, pana spre dimineața zilei de sambata, la Spitalul Foișor din București, acolo unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea s-a transformat, prin ordinul lui Raed Arafat, avizat de Vlad Voiculescu, in spital suport COVID-19. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare Dupa ce a tacut ore bune, aproape de ora 01:00 a zilei de sambata, in urma sfatuirii cu consilierii sai, Vlad Voiculescu a decis sa vorbeasca despre subiect. El a explicat ca situația din spitalele din București este critica și ca…