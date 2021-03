Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii,Vlad Voiculescu, a clarificat informatiile vehiculate in spatiul public potrivit carora ar avea 21 de consilieri, calificandu-le drept ”o minciuna gogonata tipica PSD”. Ministrul a explicat ca are opt consilieri si a precizat ca este o diferenta intre consilierii onorifici, care…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost precizat, vineri, in sedinta Comisiilor reunite de buget-finante din Parlament, ca are 21 de consilieri, dar majoritatea sunt onorifici, deci nu sunt platiti, si a punctat faptul ca nu are sofer.

- Parlamentarii partidului AUR au anunțat ca iau partea PSD-ului și ca vor vota moțiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu, Ministrul Sanatații. Conform unui draft al motiunii, ministrul este acuzat ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei si ca nu a facut nimic din…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma ca este de neacceptat faptul ca 30% dintre cei care s-au vaccinat anti-COVID-19 nu s-au inscris pe platforma dedicata si subliniaza ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trebuie sa raspunda care sunt persoanele vinovate si privilegiatii care au sarit peste rand.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca va fi nevoie de cateva luni ca numarul de doze de vaccin care ajung in Romania sa fie cel de care avem nevoie pentru imunizarea populatiei. ”Vorbim despre un numar limitat de vaccinuri pe care le avem disponibile, de doze de vaccin pe care le avem…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca infectiile nosocomiale din spitale in continuare nu sunt raportate. El precizeaza ca asteapta sa vada cifrele din aceasta luna si afirma ca "problemele din sistemul sanitar nu au disparut odata cu COVID-19”. Intrebat joi, intr-o emisiune televizata,…