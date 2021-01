Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatatii pentru toate grupele populationale, fara a mai exista o prioritizare la vaccinare impusa de grupele de risc. Astfel, vaccinarea antigripala este gratuita pentru intreaga populație,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatatii pentru toate grupele populationale, fara a mai exista o prioritizare la vaccinare impusa de grupele de risc. Astfel, vaccinarea antigripala este gratuita pentru intreaga populație,…

- Ministerul Sanatații: Vaccinarea antigripala va fi gratuita pentru intreaga populație! Ministerul Sanatații extinde vaccinarea antigripala gratuita pentru intreaga populație. „Prevenirea imbolnavirilor de orice fel este esențiala”, spune Vlad Voiculescu. Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a aprobat…

- Nemulțumirile primarilor din Asociația Municipiilor din Romania, legate de finanțarea la nivel local a campaniei de vaccinare anti COVID s-au transformat sambata seara intr-un atac al lui Emil Boc la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. In direct la Digi 24, dialogul dintre cei doi a fost…

- Primele doze de vaccin anti-Covid au ajuns la noi in țara inca de la finalul anului trecut. Mii de romani, care fac parte din prima linie, s-au imunizat deja, iar zilele trecute, 36.000 de doze de vaccin au fost trimise in toate județele țarii. Curand, urmeaza cea de-a doua etapa a vaccinarii in Romania,…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, le-a transmis directiilor de sanatate publica din teritoriu ca ministerul intenționeaza simplificarea modalitații de inființare și a procedurii de autorizare a centrelor de vaccinare impotriva COVID -19.Ministerul Sanatații lucreaza la modificarea Ordinului pentru…

- PREOCUPARI INFANTILE… Plecarea lui Nelu Tataru din fruntea Ministerului Sanatații este regretata nu doar de membrii Partidului Național Liberal, ci și de oponenții politici. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, l-a taxat pe actualul ministru, Vlad Voiculescu,…

- Senatoarea AUR Diana Sosoaca a anuntat, luni seara, ca va da in judecata senatorii din Comisia de Validare, Ministerul Sanatatii si jurnalistii pentru ca i-ar fi facut publice datele personale din adeverinta medicala. Insa nimeni nu a publicat pana la aceasta ora astfel de informatii. „Am fost anuntata……