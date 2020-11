Stiri pe aceeasi tema

- 10 persoane au decedat și mai multe au suferit rani grave in incendiul ce a avut loc sambata dupa-amiaza la Secția de Terapie Intensiva a Spitalului din Piatra Neamț. Printre victime se pare ca se numara și medicul de garda, ce a incercat sa salveze pacienții. Un incendiu puternic a izbucnit sambata…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…

- Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț, Irina Popa, șapte persoane au murit. „Sapte persoane sunt decedate ca urmare a incendiului produs…

- Niciun spital din judetul Botosani care asigura tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 nu dispune de statii de oxigen care sa asigure necesarul zilnic al bolnavilor, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, unele spitale…

- Trei asistente au murit din cauza COVID-19 Foto: radiocluj.ro Trei asistente medicale de la spitalele din Slatina si Bals si de la Ambulanta Arad au murit în ultimele 24 de ore, dupa ce au fost confirmate cu COVID-19 - a anuntat marti Federatia Solidaritatea Sanitara. Este vorba despre…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, anuntat ca luni se intruneste Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a discuta despre masurile care se impun dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit in Bucuresti pragul de trei la mia de locuitori. „Maine…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat, in cadrul unei postari pe pagina de Facebook, ca cei care nu vor purta masca nu vor fi lasați sa intre in secția de vot. De asemenea, la sectiile de vot vor exista rezerve de masti pentru cei care nu au. Raed Arafat…