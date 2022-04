Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Urgenta “Bagdasar-Arseni” din Capitala, Andi Nodit, a explicat pentru News.ro ce s-a intamplat marti dimineata la noua Unitate de Primiri Urgente, aratand ca un cablu de degivrare situat pe acoperisul cladirii a ars mocnit. Managerul a afirmat ca echipa de contractori care s-a…

- Managerul Spitalului de Urgenta "Bagdasar-Arseni" din Capitala, Andi Nodit, a explicat ce s-a intamplat marti dimineata la noua Unitate de Primiri Urgente, aratand ca un cablu de degivrare situat pe acoperisul cladirii a ars mocnit. Managerul a afirmat ca echipa de contractori care s-a ocupat de partea…

- Managerul Spitalului de Urgenta "Bagdasar-Arseni" din Capitala, Andi Nodit, a explicat pentru News.ro ce s-a intamplat marti dimineata la noua Unitate de Primiri Urgente, aratand ca un cablu de degivrare situat pe acoperisul cladirii a ars mocnit, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineața, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului “Bagdasar Arseni” din Capitala. Pacienții și medicii care se aflau in cladire au fost evacuați și din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.

- Un incendiu a avut loc in aceasta dimineața la acoperișul de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Bagdasar Arseni” din București. Pompierii au intervenit cu opt autospeciale, iar focul a fost stins rapid. „In jurul orei 7 am fost anuntati cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri…

- Un incendiu a izbucnit, marti dimineata, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Bagdasar Arseni" din Bucuresti, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia si pentru evacuarea persoanelor din cladire. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”!, a anunțat primarul Nicușor Dan. „In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține ca numarul de infectari COVID, raportat vineri in București, este cu mult peste așteptarile specialiștilor. El crede ca in urmatoarele saptamani va crește semnificativ numarul celor internați in spitalele bucureștene. „Incredibil! Știam ca este posibil teoretic, dar…