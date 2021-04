"Astazi suntem in situatia fericita in care orice roman se poate vaccina. (...) Si tot mai multi romani aleg sa se vaccineze, iar acesta este un gest de grija, daca vreti, atat fata de ei insisi, cat si fata de toti cei vulnerabili din jurul lor fie ca vorbim despre proprii parinti, bunici, persoane cu boli cronice sau, in general, cei apropiati. (...) In momentul acesta, suntem inca departe de momentul in care vom atinge imunitatea colectiva de care avem nevoie asa incat cu totii sa fim protejati. Avem momente si motive destule in care putem fi optimisti", a afirmat, astazi, Vlad Voiculescu,…