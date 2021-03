Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu , susține ca autoritațile din Romania, inclusiv ministerul pe care il conduce, au mult de recuperat in ceea ce privește bolile rare. Acesta spune ca Planul pentru boli rare trebuie inclus in Strategia naționala de sanatate 2021-2027. „Cred ca autoritațile publice…

- Ministrul Sanatații a explicat ca transferul pacientului s-a facut atunci cat a fost ”tehnic posibil” și ca indoilelile referitoare la acest caz țin de modul in care a fost tratat. ”Pacientul a fost transferat de indata ce a fost gasit un loc in strainatate și a fost tehnic posibil, nu cred ca putem…

- UPDATE – Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat luni ca vor sosit in curand in Romania cantitati suficiente de Euthyrox si Siofor. Precizarile au fost facute in contextul in care pe piata exista un deficit de astfel de medicamente folosite de bolnavii cu afectiuni tiroidiene si de cei cu diabet.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat luni in Parlament, unde se dezbate moțiunea simpla de PSD impotriva sa, ca „autorii directi ai dezastrului din ultimii 30 de ani in sistemul de sanatate din Romania sunt PSD si mafia pesedista”. ”Mi se cere sa-mi asum raspunderea pentru ceva ce s-a intamplat…

- Gabriel Lazany, managerul SJUB a participat ieri la o conferința a Colegiului Medicilor din Romania, pe tematica ”Spitalele, incotro?”. Lazany a vorbit despre investițiile din spitalul din Bistrița și a explicat ca ”Spitalele publice ar trebui sa fie mai performante ca cele private”. Acesta a venit…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, spune ca decizia de deschidere a școlilor poate fi revizuita in cazul in care in secțiile de terapie intensiva crește numarul de pacienți. Rugat sa indice o cifra, Voiculescu a spus 1.500. Intrebat, joi seara, la TVR1, in emisiunea ”Romania9”, realizata…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat pentru utilizare astazi vaccinul anti-Covid produs de asocierea germano – americana BioNTech – Pfizer, potrivit unui comunicat de presa. Incepand de astazi, statele membre UE pot incepe imunizarea populației. Romania așteapta primele 10.000 de doze…