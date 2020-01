Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca il va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar castiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca ii cere acelasi lucru si il invita sa semneze un acord in acest sens. "Sunt candidatul desemnat…

- Candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a declarat, marti, ca il va sustine pe Nicusor Dan daca acesta din urma ar castiga alegerile din cadrul Aliantei USR PLUS, dar a mentionat ca ii...

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

- PLUS a solicitat Autoritații Electorale Permanente sa clarifice situația cu privire la statutul candidatului pentru Primaria Capitalei, în cazul unei alianțe. Autoritatea a raspuns ca acesta trebuie sa fie membru al unuia dintre cele doua partide din Alianța, în contextul în care Nicușor…

- Susținut de USR pentru candidatura la Primaria Capitalei, Nicușor Dan iși dorește o dezbatere publica cu Vlad Voiculescu, omul susținut de PLUS. Astfel, Nicușor Dan considera ca se vor tranșa apele și va fi ales un singur candidat.Citește și: Proiectul PNL pentru interzicerea cumularii pensiei…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sambata, referindu-se la existenta unui candidat USR - PLUS la Primaria Capitalei, ca se vor face toate eforturile pentru a exista un candidat comun. El s-a declarat totusi convins ca cel mai bun candidat e Vlad Voiculescu, dar a precizat ca va fi parcurs…

- Alianta USR-PLUS a anuntat, marti, ca va propune candidati unici la alegerile locale din 2020 in Bucuresti si in toata tara, iar candidatii vor fi alesi in lunile urmatoare. ”Este esential ca partidele care au luptat in ultimii ani impotriva PSD sa isi uneasca fortele si sa sustina candidatii cu…