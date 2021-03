Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, infirma "zvonurile" privind intentia Guvernului de a reduce veniturile medicilor, subliniind ca nu au existat astfel de discutii in Executiv sau in coalitia de guvernare."Am fost astazi in vizita la un centru de vaccinare si la un spital. Am fost surprins sa aflu…

- Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații, a demisionat din funcție. Informația a fost confirmata chiar de el, dupa ce in presa au aparut diverse informații despre aceasta decizie. Oprea nu a ținut sa spuna și care au fost motivele demisiei, insa a avut cuvinte frumoase despre Vlad…

- Guvernul a adoptat o OUG pentru modul de plata al personalului medical Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat astazi OUG care reglementeaza modul în care va fi platit personalul medical implicat în campania de vaccinare, dar si medicii de familie pentru…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a aprobat extinderea campaniei de vaccinare antigripala anuala a Ministerului Sanatatii pentru toate grupele populationale, fara a mai exista o prioritizare la vaccinare impusa de grupele de risc. Astfel, vaccinarea antigripala este gratuita pentru intreaga populație,…

- ​Președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, e nemulțumit de ordonanța care prevede ca administrațiile locale trebuie sa înființeze și sa doteze centrele de vaccinare anti-Covid-19, fara ca documentul sa prevada și sursa de bani.„Acea OUG redactata de Ministerul…