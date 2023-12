Vlad Voiculescu face publice documentele duse la DNA în dosarul vaccinurilor Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a dau la DNA probe care arata ca Romania se afla in topul țarilor care de fapt au comandat cele mai puține doze de vaccin anticoronavirus pe cap de locuitor. Tot ce am reușit in ultimii 10 ani a fost prin increderea oamenilor. Prin increderea voastra. Merg astazi la DNA ca sa aud pentru prima data cum se justifica deformarea realitații și lansarea unor acuzații defaimatoare de catre o instituție a statului roman. Acuzațiile actuale par ridicole, lipsite de orice suspiciune de corupție. Romania a cumparat, de fapt, mai puține… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

