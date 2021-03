"Sunt consternat și oarecum furios, nu din cauza protestelor in sine, care pot avea o justificare personala, dar cred ca s-a ajuns prea departe cu violența și agresivitatea la adresa medicilor și a personalului din spitale, iar lucrul acesta este inacceptabil. Nici in razboaie medicii, asistenții și infirmierele nu sunt atacați (..) Ignoranța nu justifica astfel de acțiuni și ceea ce s-a intamplat aseara in curtea unor spitale nu ar trebui sa se mai intample", a afirmat ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa protestele de aseara impotriva restricțiilor impuse de autoritați. Reacția ministrului…