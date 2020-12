Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Bucuresti, consilierul municipal Vlad Voiculescu, transmite ca a acceptat desemnarea sa de catre USR PLUS pentru pozitia de ministru al Sanatatii cu convingerea ca din aceasta functie poate servi cel mai bine interesul romanilor in acest moment critic. "Am acceptat desemnarea…

- Presedintele Klaus Iohannis cheama, marti, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- „Regulile sunt stabilite de specialiști și au fost adoptate de instituțiile statului, aprobate la nivel guvernamental, ca atare instituțiile statului trebuie sa iși faca datoria. Cu certitudine trebuie o verificare facuta de catre instituțiile abilitate in acest sens”, a declarat Nicolae Ciuca.Premierul…

- Consiliul General al Capitalei se va intruni in sedinta luni, pe ordinea de zi fiind alegerea viceprimarilor Capitalei. In urma negocierilor pentru formarea noului Guvern, Vlad Voiculescu este in carți pentru Ministerul Sanatații, motiv pentru care nu va candida pentru poziția de vicepremier, revendicata…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, ravnește la funcția de ministru al Sanatații, susțin surse politice. El nu mai vrea sa fie viceprimar De altfel, Voiculescu a participat la formarea Guvernului. Funcția de viceprimar ar urma sa fie ocupata de Horia Tomescu de la USR. Dan Milea de la…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat, duminica seara, in cadrul emisiunii ''Subiectiv'', ca a avut diverse discutii si negocieri ,''si cu asa-zisa stanga si cu asa-zisa dreapta'', iar acum, ''Alianta pentru Unirea Romanilor'' trebuie sa propuna si o varianta de prim-ministru. ''Am avut discutii,…

- Dan Barna spune ca l-a invitat pe Nicușor Dan la evenimentele de campanie ale USR-PLUS și este optimist ca acesta va participa la ele, așa cum USR-PLUS a fost alaturi de el în campania pentru Primaria Capitalei. Întrebat daca Nicușor Dan este mai mult primarul PNL, în condițiile…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca incendiul ar fi pornit de la instalațiile de oxigen din secția de ATI. „Nu știm care este cauza, dar o cauza probabil este legata de instalațiile de oxigen. De starea instalației și de operarea ei […]. Chiar…