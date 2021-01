Stiri pe aceeasi tema

- In fata unei tragedii precum cea de la Piatra Neamt sau aceasta de la „Matei Bals” este absolut normal ca opinia publica sa ceara capetele citorva demnitari care raspund de domeniul sanatatii. In tarile civilizate, in astfel de situatii, intervine, de regula, institutia „demisiei de onoare”. Ce rost…

- "Guvernare criminala se spala iar pe maini de moartea unor pacienți!Demisia ministrului Sanatații este un infim, dar obligatoriu gest de asumare a raspunderii pentru aceasta tragedie! In loc de asta, liderii puterii iși bat joc de țara! Iohannis a trecut glonț cu limuzina pe langa rudele victimelor…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia "de urgenta" a celor responsabili de tragedia de la Institutul "Matei Bals". "Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca nu are informații ca in cladirea de la Matei Balș ar fi existat alte surse de incalzire decat cele firești: „Spitalul nu a dus lipsa de finanțare și a avut un management stabil”. Intrebat, la Digi24, daca o sursa de incalzire ar fi cauzat incendiul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…

- Inca doi romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din UK. Cei doi pacienți se afla in prezent internați la spitalul Matei Balș din București, transmite Ministerul Sanatații. Cei doi nu au calatorit in afara țarii spun autoritațile. Intre timp Vlad Voiculescu le cere autoritaților…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus joi ca cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, destinate imunizarii cadrelor medicale din 10 centre medicale din Romania, vor ajunge in prima zi de Craciun, noteaza HotNews.ro. Vlad Voiculescu a precizat ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19…