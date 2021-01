Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a mers sambata la sediul instituției pe care o conduce și a oferit declarații in exclusivitate reporterului Antena 3, Vlad Ungur. Acesta l-a intrebat daca știe despre protestul anunțat pentru ora 17:00 de cei din Partidul AUR și daca va demite oameni in urma incendiului de la Matei…

- Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, in calitate de responsabili morali ai tragediei de la Institutul Matei Bals, precum si a managerului interimar Maria Nitescu, ca responsabila…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, vrea ca ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, sa-și prezinte demisia, dupa incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitala , in urma caruia și-au pierdut viața cinci persoane. Liderul social-democraților a avut o reacție dura…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita demisia "de urgenta" a celor responsabili de tragedia de la Institutul "Matei Bals". "Partidul AUR solicita demisia de urgenta a Ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a coordonatorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Din nou, statul subteran s-a dovedit mai puternic. A invins autoritațile. La puncte. Dar mai cu seama ne-a invins pe noi. I-a umilit pe cetațeni. S-a bagat in fața la vaccinuri. Cum a fost posibil? Cine raspunde cu capul? Ministrul Sanatații Vlad Viculescu, un personaj in…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a vorbit in cadrul unui interviu acordat EuropaFM despre masurile care vor fi luate in momentul in care vor fi redeschise școlile. Ministrul a spus ca in cazul unui elev confirmat cu noul coronavirus, toți colegii sai vor fi testați. Acesta a mai insistat și asupra…

- Etapa a II-a de vaccinare a fost demarata ieri, la nivel național, cu președintele Klaus Iohannis care a dat startul, vaccinandu-se public. La cateva ore de la inceperea etapei, au aparut și problemele. Platforma de programare a dat erori, iar centrele de vaccinare au fost…inchise. Inclusiv ministrul…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a declarat, joi seara, la televiziunea publica faptul ca numarul cazurilor de coronavirus va fi decisiv in cazul redeschiderii școlilor, iar o creștere a numarului de infectari ar putea duce la revocarea deciziei de reluare a cursurilor in forma fizica, potrivit…