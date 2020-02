Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, intervine intre scandalul dintre Gabriela Firea și ELCEN, cerandu-i primarului general sa inceteze razboiul impotriva operatorilor responsabili cu agentul termic in Bucuresti si sa incurajeze echipele de interventie ale ELCEN si Termoenergetica…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, ii cere primarului general, Gabriela Firea, sa inceteze scandalurile impotriva operatorilor responsabili cu agentul termic in Bucuresti si sa incurajeze echipele de interventie ale ELCEN si Termoenergetica sa lucreze impreuna pentru a remedia…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a sustinut luni ca bugetul facut public de Gabriela Firea pentru 2020 la Primaria Capitalei este "pur si simplu absurdul si minciuna in cifre". "Bugetul Gabrielei Firea pentru anul 2020 la Primaria Municipiului Bucuresti este pur…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

- Vlad Voiculesc, candidatul PLUS al partidului pentru alegerile la Primaria Capitalei, a prezentat marti, intr-o conferinta de presa, un sondaj din care reiese ca indiferent de cine ar candida intre acesta si Nicusor Dan, candidatul USR-PLUS ar reusi sa o invinga pe Gabriela Firea.

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, le cere consilierilor municipali sa solicite publicarea intregii documentatii pentru spitalul metropolitan, mentionand ca pretul acestuia este un miliard de euro, nu 400 de milioane, cum fusese anuntat initial.…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…