- RESITA – Intre cele 24 de cazuri noi depistate in Romania de specialistii diviziei de cercetare a grupului MedLife, a fost confirmata si o proba recoltata din Resita! In raportul dat publicitatii de catre MedLife, probele cu noua tulpina provin din mai multe orase ale tarii, informeaza Mediafax: Bucuresti…

- Reprezentantii Medlife afirma ca, in urma analizei aleatorii a 90 de probe din mai multe orase ale tarii, s-a constatat ca 24 dintre acestea contineau noua tulpina din Marea Britanie a coronavirusului. Cele mai multe dintre acestea - 19 - au fost probe recoltate din Bucuresti, restul fiind din Cluj,…

- Alte 24 de cazuri noi cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, au transmis reprezentanții Medlife, vineri. Aceștia au anunțat ca in perioada 25-29 ianuarie au fost analizate 90 de probe, iar cele mai multe au fost recoltate din Bucuresti, restul fiind din Cluj, Tecuci, Resita…

- Adriana Pistol, directorul in Institutul Național de Sanatate Publica, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca „este clar din punct de vedere epidemiologic” ca toți cei din focarul de la școala 28 din București sunt infectați cu tulpina britanica a coronavirus. Un numar 16 persoane au fost…

- Au fost confirmate inca doua cazuri de infectare cu tuplina mai contagioasa a Covid-19, descoperita pentru prima data in Marea Britanie, anul trecut. Este vorba despre doua persoane din Bucuresti, care nu au calatorit in afara tarii. In acest moment ambele persoane se afla izolate la domiciliu, starea…