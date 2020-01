Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, desemnat candidat al Uniunii Salvati Romania pentru Primaria Capitalei a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar renunta sa intre in cursa electorala doar daca dreapta va avea un candidat unic. Nicusor Dan a comentat apelul lui Vlad Voiculescu privind un acord, pentru ca cel…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, spune ca intrarile in PNL ale lui Daniel Constantin si Sorin Campeanu, fosti membri Pro Romania, reprezinta "o dezamagire" si crede ca liberali trebuie sa aiba si o responsabilitate la fel de mare cu increderea pe care o au oamenii in ei.

- Liberalii iau în discutie, luni, în Biroul Executiv al partidului, calendarul pentru alegerile locale, sondajele de opinie în privinta candidatilor si termenele de desemnare a acestora. Este prima ședința din acest an a conducerii PNL.Pe ordinea de zi a sedintei liberalilor mai…

- Victor Ponta nu uita faptul ca a pierdut functia de prim-ministru in urma tragediei din clubul Colectiv si ii critica pe cei care au venit ulterior la putere, pentru ca nu au facut nimic pentru imbunatatirea sistemului. Desi nu ii pronunta numele, liderul Pro Romania il critica in mod special pe…

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a primit o noua serie de bete in roate dupa ce PLUS, care merge pe mana lui Vlad Voiculescu pentru functia de edil, a trimis o solicitare de interpretare a legii catre Autoritatea Electorala Permanenta, din care reiese ca fondatorul USR nu poate candida…

- ​USR-PLUS se afla probabil la cel mai greu moment de la constituirea alianței. Și asta pentru ca cele doua partide au propriii candidați pentru Primaria Capitalei. USR vrea sa-l susțina pe Nicușor Dan, fondatorul partidului, care în prezent este candidat independent, iar PLUS are foarte multe…

- Situația acestuia, in cazul suspendarii, a fost explicata de Dan Constantin, la Realitatea tv, marți seara: ”Sorin Cimpeanu mai este și președintele Comisiei de Etica din Pro Romania. Eu o sa fac un apel maine, o sa vorbesc cu foștii colegi și chiar cu Victor Ponta, și o sa-o rog sa anuleze…

- Doi parlamentari neafiliați care erau socotiți in tabara PSD se afla in sala la votul de investitura a Guvernului: deputații ex-ALDE Alexandru Baișanu și Marian Cucșa. De asemenea, deputatul afiliat PSD Remus Borza este și el in plen, unde a stat la discuții cu liberalii și aceștia i-au aranjat cravata.In…