- Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui, susține premierul Florin Cițu ca se va agața de scaunul de premier și „vom fi intr-un interimat foarte lung”: „Ce inseamna mult timp? Poate sa insemne și 3 ani pana in 2024”. „Florin Cițu iși dezvaluie strategia post-moțiune. Daca trece moțiunea,…

- Un presedinte aproape mort conduce Romania. Presedintele Klaus Iohannis este principalul vinovat pentru criza politica de astazi. Dorinta lui de a instala in fruntea guvernului si a PNL, prin orice mijloace, o nulitate ingalata a declansat isteria. Culmea (ori, mai bine zis, blestemul romanilor) este…

- Astazi un batran traiește, deoarece un angajat al ISU Timiș nu a trecut indiferent pe langa el. Plutonier adjutant șef Cozmin Berian este scafandru in cadrul ISU Timiș. Vineri se afla in timpul liber si a mers la cumparaturi cand a vazut in fața sa un batran care a cazut jos inconștient. Fara sa stea…

- Fugarul Cristian Rizea a postat duminica seara, la ora 21.50, pe contul de Facebook “Spovedania lui Rizea”, un mesaj video in care susține ca Dana Budeanu a fost escorta de lux la Londra și ca a practicat șantajul impreuna cu fostul soț, Radu Budeanu. Ex-deputatul PSD afirma ca Dana Budeanu se va marita…

- Marius Ostaficiuc, deputat PSD de Iași, ii cere ministrului Finanțelor, Dan Vilceanu, sa faca un pas in spate din funcțiile publice. Reacția acestuia vine dupa ce oficialul de la finanțe nu a știu cat este salariul minim in Romania. „Unde ii gasești, Cițule, pe acești miniștri? Asta este echipa…

- Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a afirmat ca blocul comunitar nu poate salva toți afganii din țara, intrucat mii continua sa se lupte pentru a parasi statul cu avioanele țarilor occidentale de pe aeroportul capitalei Kabul, potrivit BBC. Borrell a spus ca UE a reușit sa evacueze 106…

- Premirul Cițu, despre numirea unor apropiați in companii de stat: „E ok sa pui oameni in care ai incredere” Florin Cițu, Premierul Romaniei, este de parere ca numirea unor oameni apropiați in divere companii este „OK”, atata timp cat are incredere in ei. „E ok sa pui oameni in care ai incredere. Acești…

