Stiri pe aceeasi tema

- „Mai intai ca e ridicola toata discutia. Cand cineva semnaleaza o problema grava, de interes public, cum ar fi numarul deceselor de COVID-19, asta este tema si la ani distanta ca importanta e ca s-a facut un grup de lucru si ca acest grup de lucru n-a apucat sa functioneze, respectiv n-a apucat sa constate…

- Premierul Florin Citu a semnat luni seara, ca interimar la Sanatate, ordinul privind constituirea Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a sustinut ca sunt erori de raportare. Comisia va fi alcatuita din 7 persoane…

- Premierul Florin Citu a semnat luni seara, ca interimar la Sanatate, ordinul privind constituirea Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a sustinut ca sunt erori de raportare. Comisia va fi alcatuita din 7 persoane…

- Duminica seara au fost publicate pe internet de catre Liviu Iolu documente prin care se arata faptul ca grupul pentru investigarea deceselor covid a fost inființat, in ciuda declarațiilor lui Florin Cițu care declara tot azi ca acest grup nu a existat niciodata. Intrebat, duminica seara, daca exista…

- Liviu Iolu, fost purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, in prezent coordonator regional PLUS, il contrazice pe premierul Florin Cițu care a spus ca nu exista un grup de lucru privind anchetarea modului in care sunt declarate decesele COVID și i-a cerut secretarului de stat Andrei Baciu sa inființeze…

- Florin Cîțu a fost întrebat, duminica, daca intentioneaza sa trimita Corpul de control sau sa faca verificari suplimentare la Ministerul Sanatatii dupa declaratiile lui Vlad Voiculescu cu privire la neconcordantele între cele doua platforme în…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, ca l-a informat pe premierul Florin Cițu despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. „Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Cițu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie,…

- Vicepremierul Dan Barna transmite vineri ca l-a informat pe premier despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19, la scurt timp dupa ce Florin Cițu a spus ca nu știe nimic despre acest lucru și așteapta o informare de la Barna. „Ca urmare a solicitarii…