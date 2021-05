Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al sanatatii Vlad Voiculescu a transmis luni seara pe Facebook ca fostul secretar de stat Andreea Moldovan, care va lucra la Organizatia Mondiala a Sanatatii la Geneva, este mai apreciata in strainatate decat in Romania și a comparat demiterea ei cu cea a Laurei Codruta Kovesi. „Dr.…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, anunta, luni seara, ca fostul secretar de stat, Andreea Moldovan, va lucra la Organizatia Mondiala a Sanatatii la Geneva. ”Are parte de apreciere mai degraba in strainatate decat in tara ei”, afirma Voiculescu, comparand demiterea Andreei Moldovan cu…

- Data afara din funcția de secretar de stat dupa ce a publicat, fara sa anunțe cabinetul primului-ministru, un Ordin care stabilea noi citerii de carantinare a localitaților, Andreea Moldovan este de saptamana trecuta membru al Organizației Mondiale a Sanatații, cu sediul in Geneva. Conform radiobrasovfm.ro,…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan este de parere ca Andreea Moldovan și-a depașit cu mult atribuțiile și i-a atras atenția lui Vlad Voiculescu asupra acestui fapt, cerand-i sa o pondereze. El spune ca Moldovan a fost „un fel de Primadonna pe scena”. Europarlamentarul Rareș Bogdan spune, miercuri…

- Copreședintele AUR George Simion a aratat ca partidul sau este dispus sa „voteze” un ministru care nu vine din arcul guvernamentale dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, potrivit Agerpres . Doar ca pentru inlocuirea unui ministru nu este nevoie de un vot in Parlament, procedura…

- Deputatul PNL Florin Roman afirma ca Vlad Voiculescu si Andreea Moldovan au fost demisi de la Ministerul Sanatatii ca urmare a unui "sir intreg de balbe", aratand ca este dreptul USR PLUS de a nominaliza noul ministru al acestui portofoliu. "Premierul Florin Citu are toata sustinerea PNL in decizia…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, are prima reacție publica dupa demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, acuzându-l pe premierul Florin Cîțu ca a procedat „absolut inacceptabil”. „Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând…

- Premierul Cițu discuta cu Dan Barna despre eventuala revocare din funcție a ministrului Vlad Voiculescu și a Andreei Moldovan.Premierul Florin Cițu este nemulțumit ca secretarul de stat Andreea Moldovan, din Ministerul Sanatații, a trimis la publicare in Monitorul Oficial un ordin cu reguli mai dure…