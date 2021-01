Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a mers vineri dimineața la Institutul “Matei Bals” din Capitala unde patru pacienți au murit intr-un incendiu. Intrebat de jurnaliști daca iși da demisia dupa tragedia de la Matei Balș din aceasta dimineața, ministrul Vlad Voiculescu nu a raspuns nici afirmativ,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, membru al formațiunii USR-PLUS a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca este “imoral, ilegal și jenant” ca s-a ajuns ca o treime din numarul vaccinarilor sa fie facuta in afara platformei de programare, persoane “cu pile” la circuitele inchise din centrele…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.…

- Medicul Catalin Denciu, care a suferit arsuri dupa ce a incercat sa iși salveze pacienții din ATI-ul spitalului Piatra Neamț, transferat in Belgia, nu este pozitiv la coronavirus, conform stiripesurse.ro. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca medicul erou de la Neamț a avut un…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat, luni seara, ca 600.000 de doze de vaccin antigripal destinate pacienților din categoriile de risc au fost trimise catre medicii de familie, iar restul pana la aproape trei milioane vor ajunge pana la inceputul lunii viitoare. Ministrul Sanatații a susținut,…

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, miercuri, ca laboratorul care nu da rezultatul unui test Covid-19 in maxim 24 de ore si nu il introduce in platforma digitala pentru a fi anuntat atat pacientul, cat si medicul de familie, va iesi din programul de testare, relateaza News.ro. Nelu Tataru a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…