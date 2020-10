Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…

- Liderul PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, se pozitioneaza alaturi de Nicusor Dan in scandalul referitor la inregistrarea unei discutii intre el si un consilier al primarului sectorului 4. Voiculescu sutine ca ceea ce face PSD acum e o mizerie si incearca sa murdareasa pe oricine le sta in cale.

- ​"Sistemul sanitar din Constanța este subdimensionat. Infrastructura medicala este ramasa în urma și insuficienta" este de parere Vergil Chițac. Despre statistici care plaseaza Constanța pe un loc codaș în mai multe topuri, despre construcția unor noi spitale, despre educația sanitara…

- Cursa pentru șefia Primariei Capitalei și cea a primariilor de sector incepe oficial, principalii concurenți și-au depus candidaturile duminica. Primariile fiecarui sector din București – candidați alegeri locale 2020 Market Cult Research, a realizat un sondaj in perioada 23-7 august, la cererea fundației…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicușor Dan, cel mai periculos dintre adversarii sai pentru funcția suprema in București, ca a facut un ”troc” și, din aceste motive, bucureștenii vor plati, daca acesta ajunge primar, ca sa fie consultați in spitalele Primariei Capitalei. Firea i-a aruncat manușa și lui…

- "Venim in sprijinul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2 si deschidem spitalul modular edificat pe amplasamentul viitorului Spital Metropolitan din zona Pipera. In prima faza, vor fi disponibile 100 din cele 500 de paturi, care compun aceasta unitate medicala. Aici vor putea fi tratati pacientii…

- Spitalul modular, secție externa a Spitalului „Victor Babeș”, a fost reactivat de urgența de primarul general Gabriela Firea. Decizia a fost luata avand in vedere evoluția epidemiei. Gabriela Firea spune ca, astfel, se vine in sprijinul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov2. In prima faza, vor…

- Bucurestenii care pleaca in vacanța in afara țarii pot face test gratuit Foto: Arhiva. Bucurestenii care pleaca în vacanța în afara țarii și vor sa faca un test COVID-19 gratuit se pot înscrie de astazi la adresa de email: [email protected] Este un proiect al Primariei…