- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:ROBERT SORIN NEGOITA, primar al Sectorului 3 din municipiul Bucuresti, sub aspectul savarsirii…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, edil al Sectorului 6, afirma ca ar fi foarte greu de convins sa candideze la Primaria Capitalei si "trebuie sa fii inconstient" sa-ti doresti un mandat de primar general in conditiile in care "urmeaza sa cada orasul pe noi". "Eu, care sunt extrem de constient…

- Primarul USR al Sectorului 1 din București, Clotilde Armand, l-a acuzat pe Dacian Cioloș ca a „fugit in plina lupta” și ca și-a abandonat colegii de partid.„In momentul in care alegi sa fugi in plina lupta, in momentul in care iți abandonezi toți camarazii de pe front inseamna ca n-ai nici un REPER”,…

- Dupa apariția in presa a stenogramelor din rechizitoriul din dosarul lui Ion Radoi, care pun in lumina intocmirea unui plan de lichidare a fostului ministru USR Catalin Drula și a directorului Metrorex, Stefan Paraschiv, de catre rackeți ucraineni, un reprezentant USR a comentat reacția „sistemului”,…

