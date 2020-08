Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu a anuntat ca alianta USR-PLUS va avea candidati in Voluntari, dupa ce instanta a admis candidurile acesteia. El a adaugat ca, in afara de USR-PLUS, toate partidele fac parte din reteaua lui Floretin Pandele, pentru ca persoane de la PSD, ALDE, Pro Romania, PNL si PMP au incercat sa…

- Alianta USR PLUS a contestat hotarârea Biroului Electoral de Circumscriptie din orasul Voluntari cu privire la candidaturile pentru alegerile locale, demers respins initial, dar Tribunalul Ilfov a admis candidatura lui Bogdan Rolea pentru functia de primar al orasului si lista de candidati pentru…

- PSD Timiș critica intr-un comunicat de presa ”situația paradoxala” in care se afla unul dintre candidații PNL la funcția de primar in județul Timiș. ”Justiția il lasa pe primarul din Deta, Petru Roman, sa fie candidat cu acte in regula dar totodata confirma faptul ca acesta nu mai poate fi primar. O…

- Biroul Electoral Ilfov a invalidat mai multe liste de semnaturi depuse de Alianta USR-PLUS pentru alegerile locale. Gabriel Carbunaru, membru USR Ilfov, arata, pe Facebook, ca toti membrii Biroului Electoral, indiferent de partidul pe care-l reprezinta, sunt fie angajati in primaria condusa de Florentin…

- Candidaturile USR-PLUS pentru Consiliul Județean Ilfov, Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, au fost respinse de Biroul Electoral de Circumscripție, care a decis ca scrisul persoanei care a semnat declarația din subsolul paginii cu semnaturi…

- Candidaturile USR-PLUS pentru Consiliul Județean Ilfov, Primaria și Consiliul Local din Voluntari, fieful primarului Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, au fost respinse de Biroul Electoral de Circumscripție, care a decis ca scrisul persoanei care a semnat declarația din subsolul paginii cu semnaturi…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…