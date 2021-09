Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, susține ca a aflat ca in București nu au fost ”alocate” peste 4000 de teste pozitive, asta pentru a menține rata de infectare la un nivel scazut, inaintea Congresului PNL. „Creșterea fulminanta a numarului de cazuri s-a temperat in mod miraculos dupa ziua…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Vasile Voiculescu l-a ironizat, miercuri, intr-o postare facuta pe pagina de Facebook, pe președintele Klaus Iohannis. ”Ganduri din alta per i oada”, este titlul postarii pe care a facut-o Voiculescu și care cuprinde un interviu filmat cu președintele Romaniei. Ca…

- - Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, acuza ca zecii de mii de „locuri de munca pentru cineva” exista in continuare in instituțiile statului, ca reacție la trimitereea in judecata a fostului ministru Florian Bodog. El spune ca PNL a dus mai departe moștenirea vechii politici. Fostul…

- In imaginile publicate de Evenimentul Zilei se vede cum co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș sta de vorba cu fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. Intalnirea ar fi durat aproximativ o ora. In contextul in care Congresul USR-PLUS bate la ușa e de ințeles ca Dacian Cioloș vrea sa iși apropie…

- Premierul Florin Cițu ii transmite un reproș voalat ministrului Transporturilor, Catalin Drula (USR PLUS), ca nu l-a demis pe directorul CFR dupa reacția in legatura cu trenul in care erau și copii blocat toata noaptea in camp fara nicio intervenție. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…

- Vlad Voiculescu este noul președinte al USR PLUS București. Fostul ministru al Sanatații a obținut 61,4% din voturi. Contracandidatul sau, șeful Garzii de mediu Octavian Berceanu, a fost votat de 37,9% dintre colegi. Voiculescu a fost ales președinte al filialei USR PLUS București cu un numar de 1224…