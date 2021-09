Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca PNDL 1 si 2 au fost "o hotie" si ca Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va reprezenta "o alta hotie". Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sanatatii ii reproseaza premierului Florin Citu ca doreste aprobarea ordonantei…

- Miniștrii USR PLUS se vor retrage din Guvern daca nu sunt respectate solicitarile privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea programului „Anghel Saligny”, avertizeaza Dacian Cioloș. „E o propunere pe care eu o voi face. Nu am luat o decizie formala in partid,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, afirma ca nu regreta faptul ca l-a propus pe Florin Citu pentru functia de prim ministru din partea PNL. El considera ca este "prematur" ca, la sapte luni de la preluarea mandatului de catre actualul prim ministru, sa spuna "asa ceva". Presedintele…

- Vlad Voiculescu nu uita si nu iarta! Fostul ministru al Sanatatii, remaniat de Florin Citu, da vina pe Guvern pentru eventualele decese cauzate de Covid-19, din perioada urmatoare. De ce? Din cauza esecului din campania de vaccinare, asa cum vede Voiculescu lucrurile. L-a luat pe Citu la misto Vlad…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, il acuza pe prim-ministrul Florin Citu ca, din cauza cursei pentru sefia PNL, incurca mersul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Voiculescu este de parere ca vaccinarea trebuie intensificata, altfel se va dovedi ca toate eforturile au fost inutile.

- Ludovic Orban spune ca va face o campanie pozitiva in cursa pentru președinția PNL pana la congresul din 25 septembrie.„Florin Cițu este colegul meu de partid, este premier, chiar daca suntem in competiție, va fi o competiție de proiecte, si pana la urma membrii PNL vor decide”, a declarat Ludovic Orban…