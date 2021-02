Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu: ”Astazi a fost a nu știu cata oara cand am primit informații eronate de la o unitate din subordine. E deja prea mult. Prea mult din ce inseamna “stat” in țara asta a devenit sinonim cu lipsa de profesionalism, program fix, țafna și misecuvenism.Calitatea muncii multora dintre cei din…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a explicat ca decizia demiterii managerului interimar de la Institutul Matei Balș din București, Maria Nițescu, și inlocuirea cu directorul medical Catalin Apostolescu se explica prin aceea ca „astazi a fost a nu știu cata oara cand am primit informații eronate…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, ofera primele explicatii dupa ce a demis-o, luni, pe Maria Nitescu, manager interimar al Institutului "Matei Bals" din Bucuresti. Decizia a fost motivata de "multiplele disfunctionalitati" in gestionarea situatiei pacientilor internati in Pavilionul V al unitatii…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a postat miercuri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj ironic la adresa parlamentarilor PSD, dupa ce a „supraviețuit” moțiunii simple inițiate de social-democrați și dupa ce parlamentarii PSD au votat eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la RTV, ca in marea majoritatea a școlilor nu au ajuns testele rapide de coronavirus pentru ca nu are cine sa le faca din moment ce nu exista personal medical. „Sunt 17.000 de școli și maxim 788 de medici care s-ar putea intoarce in școli.…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, a primit si doza de rapel impotriva COVID-19, dupa ce, pe 20 ianuarie era vaccinat cu prima doza. Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a primit a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, anunta ministerul intr-o postare pe Facebook. „Cu fiecare roman care se imunizeaza,…

- Dupa tragedia de la Institutul Matei Balș in care și-au piredut viața 5 persoane, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a afirmat ca in Romania nu a fost construit niciun spital public mare și a adaugat ca vor fi construite spitale noi si va fi creat un fond important pentru investitii in spitale. Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis duminica seara trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stand pe jos si cerand ajutor, anunta Ministerul Sanatatii. Imagini cu un…