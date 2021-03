Vlad Voiculescu ar fi pierdut si sprijinul USR-ului si, prin urmare, ar avea zilele numarate in fotoliul de ministru al Sanatatii. Se pare ca cea mai buna varianta ar fi ca ministrul sa-si dea demisia, tocmai pentru a nu declansa o criza in coalitia de guvernare. Adrian Wiener, noul ministru al Sanatatii? USR-istii i-ar fi […] The post Vlad Voiculescu are zilele numarate la Ministerul Sanatatii? USR i-a transat soarta! first appeared on Ziarul National .