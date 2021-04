Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Stancel: „Pentru viitor ne intereseaza situația sanitara de acum. Societatea nu se poate opri in loc. Nu intram in hibernare. Societatea evolueaza, procesele economice sunt procese vii. Societatea poate avea o anumita toleranța. Sanatatea mentala trebuie luata și ea in calcul. O persoana care…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va celebra 20 de ani de existența cu o noua ediție, programata intre 23 iulie și 1 august 2021, la Cluj-Napoca. Vor fi zece zile de vara cu filme in premiera, invitați și evenimente care vor puncta momente memorabile din cele doua decenii de festival,…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, la Guvern, ca restaurantele se pot redeschide in București daca rata de infectare cu noul coronavirus se menține la sub 3 la mie. CITESTE SI: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna dupa alegeri: Entuziasmul AUR scade, PSD se mentine pe primul…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, dupa ședința de Guvern, ca deschiderea școlilor la inceputul semestrului II va avea loc daca nu cresc infectarile. De asemenea ministrul a anunța masuri de precauție, precum și masuri dure dupa inceperea scolii. Ministrul spune ca regulile vor…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, sambata dimineata, ca nici la Cluj si nici la Bucuresti nu mai sunt locuri pentru cea de a doua etapa a vaccinarii anti-COVID. El a mai spus ca solutia va fi realocarea de doze, atunci cand vor fi disponibile, conform News.ro. "La Cluj si la…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat ca medicii de familie vor primi bonusuri pentru fiecare pacient imunizat.”Medicii de familie sunt esentiali in aceasta perioada si sunt esentiali intotdeauna si sistemul de sanatate trebuie sa le acorde importanta pe care o au peste tot in lume. In perioada…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, afirma ca principala problema pe care o va avea Romania in perioada urmatoare nu o va reprezenta capacitatea de vaccinare, ci numarul vaccinurilor pe care tara le va avea la dispozitie, in contextul in care numarul de vaccinuri este mic in toata lumea. Voiculescu…

- „Tanara a avut simptome, drept pentru care a facut testu. A facut un test PCR și pentru ca arata altfel s-a facut și secvențierea. (...) Tanara era speriata. Starea clinica e foarte buna. Imparte domiciliul cu alte persoane insa. Sunt testate si celelalte persoane”, a anunțat ministrul Sanatații, vineri…