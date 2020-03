Vlad Voiculescu: Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă Presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, precizeaza ca doreste ca alianta cu USR sa continue, dar mentioneaza si ca vrea ca orice negociere cu PNL sa fie facuta doar in Alianta, nu de catre unul dintre partide sau de catre un candidat independent. "Citesc in presa ca PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Aliantei. Nici gand. Am cerut colegilor de la USR functionarea Aliantei. Am cerut ca orice negociere cu PNL sa fie facuta doar in Alianta (nu de catre unul dintre partide sau de catre vreun candidat independent), atat timp cat avem o alianta. Nu cred ca am cerut prea mult", a scris Voiculescu,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

