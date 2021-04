Vlad Voiculescu, acuzații false în problema carantinării județului Timiș Printre acuzațiile facute dupa ce a fost demis, ex-ministrul a spus și ca in județul Timiș localitațile ar fi carantinate pe criterii politice. In plus, directorul Direcției de Sanatate Publica ar fi ieșit prost la o evaluare și s-ar fi intervenit politic in sprijinul sau. Datele dovedesc contrariul iar șeful DSP susține ca nu a avut parte de nicio verificare și nici n-o putea avea, ca interimar. „Vrei sa faci ceva, ti se pare, nu ti se pare, ci ai date concrete ca la Timisoara se impune carantina, directorul DSP de la Timisoara, de la judetul Timis, are carnet de partid de la un anumit partid.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Timis, Zoltan Nemeth, a anuntat, miercuri, ca membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis au decis iesirea din carantina a Timisoarei si a celor patru comune periurbane – Dumbravita, Ghiroda, Giroc si Mosnita Noua. Carantina expira la miezul noptii de miercuri spre…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca va contesta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a ordinului sau prin care a fost prelungita cu 72 de ore carantinarea municipiului Timisoara. „Nu…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a raspuns atacurilor care l-au vizat dupa anunțul potrivit caruia Timișoara ramane in continuare in carantina, susținand ca aceasta recomandare a fost facuta de DSP Timiș și avizata ulterior de INSP. Intr-un mesaj pe Facebook, Raed Arafat…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a acuzat, sambata seara, ca DSP-ul județean ia decizii cu ”conotații politice”, propunand carantina pentru localitațile cu primari USR-PLUS și PSD și ridicarea carantinei in cele cu primari PNL.Edilul spune, pe Facebook, ca s-a abținut de la vot, poziția sa fiind…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, sambata seara, dupa decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis de oprire a prelungirii carantinei zonale pentru Timisoara si alte patru comune limitrofe, ca Directia de Sanatate Publica (DSP) a avut propuneri diferite pentru aceste localitati,…

- Ieri a fost prima zi in care noua echipa a preluat conducerea Inspectoratului Scolar judetean Dolj . Noul inspector scolar general, Alexandru Gidar, a precizat ca obiectivele imediate sunt sa se desfasoare in conditii de siguranta activitatile din scoli si gradinite, sa se organizeze in bune conditii…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Mircea Bacala, astazi, in ședința online, a aprobat scenariul de organizare și desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant din județul Timiș incepand cu data de 08.02.2021. Scenariile au fost aprobate avand in vedere rata…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile pentru comuna Ciorogarla de marti, 19 ianuarie 2021, de la ora 5,30, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului – Judetul Ilfov. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului…