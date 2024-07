Stiri pe aceeasi tema

- Partenera europarlamentarului USR, Laura Ștefanuț, a postat un mesaj pe un grup privat de Facebook, in care a anunțat desparțirea de Vlad Voiculescu și l-a acuzat ca are un cont secret pe un site de dating. Intr-o reacție pentru G4Media, site-ul care a publicat articolul despre desparțirea celor doi,…

- Ema Karter vorbește despre gestul pe care l-a facut pentru iubita fostului partener. Ce i-a cerut barbatul. Reacția pe care a avut-o blondina la solicitarea barbatului, dar și despre relațiile internaționale pe care aceasta le are.

- Donald Trump a fost gasit vinovat, la New York, pentru cele 34 de capete de acuzare și urmeaza sa fie amendat sau condamnat la inchisoare. In timp ce fostul președinte acuza ca procesul a fost masluit, Joe Biden este mulțumit ca legea și-a facut, in final, datoria. Donald Trump susține ca este nevinovat…