Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, acuza liberalii ca au masluit cifrele pandemiei, inainte de alegeri. ”Le-am descoperit cu surprindere!”. La o postare de pe o rețea sociala a fostului ministru al Muncii, Violeta Alexandru, Vlad Voiculescu a postat un mesaj prin care susține ca, inainte de alegerile…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a aratat nemulțumit și ingrijorat de faptul ca in mai multe locuri din Capitala nu se respecta regulile impuse de pandemie. Intr-o declarație de presa, vineri, la Parlament, Voiculescu a susținut ca a vazut chiar el, cu o cazia unei ieșiri in oraș, ca nu sunt…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a publicat, marti seara, pe Facebook, diploma de studii, eliberata de Vienna University of Economics and Business, din Austria, precum si un atestat privind echivalarea ei cu o diploma de master in domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea…

- Transportul aerian este unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia de Covid-19, astfel incat mulți piloți de linie au ajuns in situația de a se reprofila pentru a avea un loc de munca, potrivit TVR. In Elveția, mulți piloți au devenit mecanici de locomotiva, dupa un program de reconversie profesionala.…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, membru al formațiunii USR-PLUS a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca este “imoral, ilegal și jenant” ca s-a ajuns ca o treime din numarul vaccinarilor sa fie facuta in afara platformei de programare, persoane “cu pile” la circuitele inchise din centrele…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, recunoaște ca cifrele raportate zilnic de autoritați, privind numarul imbolnavirilor, nu sunt “cele mai de incredere”, astfel ca el ia in calcul mai degraba numarul de bolnavi internați la ATI și numarul de decese, unde exista și defalcare pe județe. Vlad Voiculescu…