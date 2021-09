Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, acuza intr-o postare pe Facebook ca mii de teste pozitive au disparut din raportarile Covid in zilele dinaintea congresului PNL. Politicianul susține ca in acest fel DSP a temperat creșterea fulminanta a cazurilor special pentru evenimentul politic. In…

- Alin Stoica afirma ca organizarea Congresului PNL nu ar trebui permisa. Fostul prefect al Capitalei amintește ca limita pentru spectacole in aer liber este de 1.000 de persoane, la peste trei cazuri de Covid la mia de locuitori. Deci 5.000 de oameni in spațiu inchis nu e legal, susține Stoica. “Potrivit…

- Vlad Voiculescu nu uita si nu iarta! Fostul ministru al Sanatatii, remaniat de Florin Citu, da vina pe Guvern pentru eventualele decese cauzate de Covid-19, din perioada urmatoare. De ce? Din cauza esecului din campania de vaccinare, asa cum vede Voiculescu lucrurile. L-a luat pe Citu la misto Vlad…