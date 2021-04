Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a publicat, pe 2 aprilie, imagini de la o intalnire online a miniștrilor Sanatații din UE, in care Vlad Voiculescu apare fara masca de protecție, langa o colega care purta masca. Mai mult, ministrul roman al Sanatații lipsește din reuniunea chiar in momentele in…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost amendat de Politia Capitalei cu suma de 1.500 de lei pentru ca nu a purtat masca de protectie conform legislatiei in vigoare. "Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti va informeaza ca, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55 din 2020…

- Ludovic Orban spune despre persoanele publice care indeamna oamenii sa nu respecte masurile anti-COVID ca se descalifica, pentru ca mulți au murit. Despre purtarea maștii, Orban crede ca e chestiune de obișnuința: „Ne-am obișnuit cu cravata, nu ne-am nascut cu cravata la gat”. Orban a spus,…

- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Teleorman anunta ca la nivelul institutiei vor avea loc „verificari” facute de catre o comisie, dupa ce pe internet au fost postate fotografii cu angajati ai jandarmeriei aflati in autospeciala institutiei si care nu poarta masca de protectie, transmite news.ro.…

- Cu ocazia controlului efectuat in trafic, in cursul zilei de ieri, 11 februarie 2021, la un microbuz de transport persoane, polițiștii din Zlatna au constatat ca șoferul acestuia nu respecta regulile de protecție sanitara și nu purta masca. A fost sancționat contravențional, cu amenda in valoare de…

- Baschetbalistul american Kyrie Irving, coordonatorul de joc al echipei Brooklyn Nets, a primit o amenda de 50.000 de dolari pentru ca a participat la o petrecere intr-un spatiu inchis, fara sa poarte masca, la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza AFP. In afara amenzii de 50.000 de dolari, starul…