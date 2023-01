Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Țepeș a avut o copilarie și o adolescența zbuciumate. Acesta și-a petrecut o parte din viața ca prizonier la turci, unde și-ar fi modelat personalitatea, dar și caracterul marcat de cruzime și o anumita tristețe.

- Producția „Otomanii: Mahomed vs Vlad Țepeș” a spart topurile pe Netflix. Miniseria, in care apar și actori și istorici romani, se afla pe primul loc in TOP 10 cele mai vizionate seriale de la noi din țara. Ce trebuie sa știi in legatura cu filmul despre Tepes care l-ar face invidios pe Sergiu Nicolaescu.…

- "Serialul e cea mai buna varianta video a vieții lui Vlad, mult mai bun decat filmele romanești „istorice” din perioada comunista sau balariile filmate in ultimii ani de fanteziști". Aceasta este opinia unui istoric despre miniseria Netflix Rise of Empires – Ottoman.

- Dupa cucerirea Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea iși consolideaza puterea, dar un conducator din Țara Romaneasca amenința sa-i doboare imperiul. Episoade: 6 episoade x 50 minute Regizor: Emre Sahin Cu: Cem Yigit Uzumoglu in rolul Sultanului Mehmed al II-lea, Daniel Nuța in rolul lui Vlad…

- Nikita Chibrin, fost soldat din orașul rusesc Yakutsk, a povestit pentru CNN ca a luptat in Brigada 64, unitatea militara rusa acuzata ca a comis crime de razboi in timpul ofensivei din Bucha, Borodianka și alte orașe și sate de la nord de Kiev. El a dezertat din armata rusa in septembrie și a fugit…

- Poliția spaniola a anunțat, luni 31 octombrie 2022, eliberarea unei romance care a fost sechestrata și torturata de partener la mii de km de casa, dupa ce fratele din țara a reușit sa alerteze autoritațile diplomatice spaniole din Romania. Barbatul primise un apel video in care sora avea chipul desfigurat…