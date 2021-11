Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pruna, deputat USR si vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a depus o initiativa legislativa prin care mandatele conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor inceta de drept daca raportul de activitate al institutiei va primi un vot negativ in plenul…

- Parlamentul leton a aprobat joi, in procedura de urgenta, un act normativ care permite concedierea angajatilor, atat din sectorul public, cat si din cel privat, care nu se vaccineaza anti-COVID-19, relateaza Agerpres. Conform prevederilor adoptate, acei angajati care refuza vaccinarea si nici nu-si…

- Ultima forma a OUG 118/2021 votata in Senat si aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se doreste compensarea facturilor la utilitati, ar putea duce la cresteri de pret sau chiar lipsa de energie, in conditiile in care furnizorii isi vor recupera cu intarziere banii de la stat, se arata…

- “Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania – AFEER solicita participarea, alaturi de reprezentantii celorlalti actori din sectorul energetic, la dezbaterile din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor ale OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…

- Guvernul a aprobat astazi, in ședința, și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii rețelelor de comunicații electronice. Proiectul urmeaza sa fie dezbatut in Parlament in…

- Este prima camera legislativa sesizata, urmand sa fie dezbatuta de Camera Deputatilor, ca for decizional in acest caz. Certificatul digital COVID a fost creat la nivelul Uniunii Europene pentru a facilita libera circulatie pe timpul pandemiei si este obligatoriu si in Romania, pentru accesul persoanelor…

- Incepand de astazi, 13 septembrie, abonații care dețin pachetul Fiberlink 300 vor fi upgradați automat la pachetul Fiberlink 500, iar trecerea la pachetul superior vine fara costuri sau eforturi suplimentare din partea acestora. Așadar, abonații netului Fiberlink 300 vor primi de acum viteza Fiberlink…

- Klaus Iohannis s-a intalnit ,miercuri, la Palatul Cotroceni cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu. Acesta a fost insotit de o delegatie parlamentara din Republica Moldova, a transmis Administratia Prezidentiala. Discutiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova,…