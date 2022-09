Vlad Ștefan Stancu a obținut duminica medalia de bronz in proba de 1.500 de metri liber la Campionatul Mondial de natație pentru juniori de la Lima, adaugandu-și astfel in palmares inca o medalie caștigata in acest concurs, dupa argintul de la 400 m liber și bronzul de la 800 m liber.