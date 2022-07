Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Stancu (16 ani) a luat medalie de argint in proba de 400 de metri liber din aceasta seara. Aurul a fost adjudecat de italianul Lorenzo Galossi, potrivit GSP. Vlad Stancu (16 ani) a luat medalie de argint in proba de 400 de metri liber. A incheiat cursa in 3:50.61, la egalitate perfecta cu polonezul…

- Vlad Stancu a luat argintul probei de 800 m liber masculin, dupa un duel incredibil cu polonezul Chmielewski, pe care l-a intrecut pe ultima suta de metri a cursei. Vlad Stancu, sportiv legitimat la CSA Steaua, a reusit sa aduca sambata seara o noua medalie pentru delegatia Romaniei la Campionatul European…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat vineri proba de 50 metri liber din cadrul Campionatului European de Inot pentru Juniori desfasurat la Otopeni. Romanul a terminat cea mai scurta si mai rapida proba a copetitiei cu timpul de 22.16.

- Dupa trei zile de intreceri la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Otopeni (5-10 iulie), Romania a urcat pe primul loc in clasamentul pe natiuni, cu cinci medalii, dintre care trei de aur si doua de argint. Romania este urmata in acest clasament de Ungaria 6 (3-1-2), Polonia 7 (2-2-3),…

- Vlad Stancu a cucerit medalia de aur in proba de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de Inot pentru juniori de la Otopeni. Sportivul nostru a fost cronometrat cu timpul de 15:05.47. Lupta pentru titlul european al juniorilor s-a dat intre Stancu si polonezul Krzysztof Chmielewski, romanul…

- Sportiva romana Bianca Costea a castigat, joi, medalia de argint, incheind cu timpul de 25sec34/100 finala probei de 50 m liber feminin, din cadrul Campionatelor Europene de inot pentru juniori care se desfasoara in aceste zile la Otopeni. Calificata in ultimul act cu al treilea timp, Costea a fost…

- Romania a cucerit, miercuri seara, doua noi medalii la Campionatele Europene de inot pentru juniori, competiție ce are loc la Otopeni. David Popovici (foto) a devenit campion european la 200 metri liber, iar ștafeta combinata de 4×100 metri liber, avandu-i in componența pe David Popovici, Patrick Sebastian…

- O noua performanța obținuta de David Popovici! Inotatorul aduce noi medalii pentru țara noastra și face senzație la varsta de 17 ani. Dublul campion mondial de seniori a obtinut aurul cu stafeta Romaniei la Europenele de Juniori de la Otopeni. De asemenea, sportivul s-a și calificat in finala de la…