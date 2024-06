Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra de la Mireasa, sezonul 5, a decis sa iși faca o schimbare de look. Fosta concurenta s-a vopsit blonda. Cum arata și cum au reacționat fanii in momentul in care au vazut imaginea cu noul look.

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Daria este fosta concurenta a emisiunii Mireasa, sezonul 8, și chiar daca nu mai poate fi vazuta la fel de des ca inainte pe micul ecran, tanara este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei.

- Daiana și Dani de la Mireasa vor deveni parinți! Foștii concurenți traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor și sunt nerabdatori sa iși stranga copilul in brațe. Daiana a postat prima imagine cu burtica de gravida, in timp ce se afla alaturi de Dani.

- O fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu a postat o imagine emoționata pe rețelele de socializare cu burtica de gravida. Ea are toate motivele sa radieze de bucurie, dar mai ales pentru ca se pregatește sa devina mama pentru a doua oara.

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Carmen Petcu traiește cea mai frumoasa perioada din viața de cuplu. Fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu este impreuna de ani buni cu logodnicul ei, Ionatan, iar cei doi se pregatesc sa devina parinți pentru prima data.