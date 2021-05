Stiri pe aceeasi tema

- In Portul Tomis, miercuri dimineața, a avut loc o ceremonie in memoria lui Jean Constantin. Pescarii au comemorat cei 11 ani de la decesul marelui actor. O ceremonie religioasa a avut loc in Portul Tomis. Era locul intalnirilor matinale intre Jean Constantin și pescari, spune Dan Cojocaru, director…

- Activistul și sportivul clujean Vlad Pop va porni într-o expediție pe cel mai înalt munte din Europa. Este vorba de Elbrus, cel mai înalt vârf al „Marețului Caucaz”, considerat si cel mai inalt…

- Forțele pentru operațiuni speciale ale Escadrilei 352 și cele ale Brigazii 41 Artilerie Terestra au efectuat cu succes o noua inserare rapida pe cale aeriana (HIRAIN) a sistemului de rachete cu mobilitate ridicata (HIMARS), in apropiere de Constanța, in Romania, in data de 10 aprilie 2021. Colonelul…

- Tanarul a pornit in cursa pe 1 martie, la nici o luna de cand tatal sau se stinsese din viata. La capatul a sapte zile si jumatate, temerarul clujean a ajuns la destinatie, cursa incheindu se pe faleza Cazinoului din Constanta. Vlad a pornit in aceasta aventura cu scopul de a strange cat mai multi bani…

- Primavara incepe in forța la Cluj Napoca. Mai mulți voluntari vor parcurge un maraton de la Cluj - Napoca la Constanța pentru un scop nobil. Ei alearga pentru a sprijini educația copiilor bolnavi de cancer.