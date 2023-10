Stiri pe aceeasi tema

- Familia Pascu – atat Vlad, cat și mama și tatal tanarului – a fost trimisa in judecata de catre procurori. Baiatul de 19 ani care a provocat tragedia din localitatea 2 mai, in vara acestui an, va ajunge, astfel, in fața magistraților. Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si…

- Vlad Pascu, soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata de DIICOT alaturi de parintii sai, Miruna si Mihail Claudiu Pascu. Vlad Pascu este acuzat de consum si trafic de droguri, Miruna Pascu de infractiuni contra infaptuirii…

- Vlad Pascu, soferul drogat care a provocat accidentul din 2 Mai, in care au murit doi studenti, a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT, alaturi de parintii sai, Miruna si Mihail Pascu, informeaza Hotnews.Dosarul a inaintat Tribunalului București, potrivit portalului instanțelor. Vlad Pascu si…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea 2 Mai, și parinții sai, au fost trimiși in judecata pentru trafic de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Dosarul a fost trimis Tribunalului București, potrivit portalului instanțelor. Vlad Pascu și mama…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal.

- Trei tineri din anturajul lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, a decis vineri Tribunalul Bucuresti. Este vorba de Tudor Duma si fratii Constantin Stefan Ciprian si Constantin Costin…

- Apar noi informații despre parinții lui Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a produs tragedia din stațiunea 2 Mai, in care au murit doua persoane și altele au fost ranite. Mihail Claudiu Pascu și soția Miruna ar deține un adevarat imperiu imobiliar, scriu mai multe ziare de la noi.

- Fosta directoare executiva a Complexului Multifunctional Caraiman Iuliana Gomes si alte trei persoane din cadrul acestei institutii publice au fost trimise in judecata, alaturi de administratorul a doua firme si de aceste doua societati comerciale, de procurorii DNA, intr-un dosar care vizeaza achizitii…