- Magistrații Tribunalului București au decis luni, 9 octombrie, inlocuirea masurii arestului preventiv cu controlul judiciar pentru Miruna Pascu. Decizia nu este definitiva și poate fi contesta.„Dispune inlocuirea masurii arestului preventiv cu masura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile…

- Cercetari privind incalcarea masurii preventive a arestului la domiciliu Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la depistarea unei persoane din municipiul Campulung, care ar fi incalcat masura preventiva a arestului la domiciliu, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul…

- Reținut dupa ce a incalcat masura preventiva a arestului la domiciliu In ziua de 28 august a.c, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au depistat un barbat de 24 de ani, din municipiul Campulung, care era cercetat sub masura preventiva a arestului la domiciliu, ce se afla in afara imobilului…

- Noi informații in cazul mamei șoferului drogat de la 2 Mai. Miruna Pascu a ajuns in spatele gratiilor, und eiși va petrece timpul pentru minim 30 de zile. Mama lui Vlad Pascu ar fi pretenoasa cu personalul penitenciarului și nu se opune niciunei reguli. Iata cu cine imparte aceeași celula.

- Tanarul de 19 ani din Oiejdea, care s-a urcat beat la volan și a spulberat trei tineri care mergeau pe DN1, a contestat masura arestarii preventive. Dosarul a fost inaintat la Tribunalul Alba, unde se va judeca contestația acestuia. Ședința de judecata va avea loc luni, 5 septembrie 2023. Tanarul vrea…

- Vlad Pascu, tanarul in varsta de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, ar fi in sevraj in spatele gratiilor. Șoferul drogat se plange ca ii este rau, nu doarme, nu mananca și este destul de agresiv verbal. Iata ce a transmis adolescentul care a provocat cumplita tragedie de acum noua zile!

- Șoferul care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei, a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, conform deciziei instanței.“La data de 19 august, in jurul orei 05.25, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul…