- Vlad Pascu, tanarul drogat care a ucis cu mașina doi tineri la 2 Mai, vara trecuta, este audiat, joi, la Tribunalul București in calitate de martor in procesul dealerului sau de droguri, Tudor Duma zis „Maru”. Pascu a fost adus cu escorta de la Constanța. El a fost pus in boxa acuzaților și a dat […]…

- Ioana Ancuța Popoviciu, fosta judecatoare din dosarul 2 Mai, care striga morții in sala de judecata, este cercetata disciplinar pentru abateri, conform unui comunicat CSM. Magistratul a condus primele ședințe de judecata in dosarul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, accident soldat cu moartea…

- Familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu anul trecut, in localitatea 2 Mai, s-au constituit parți civile și solicita sume uriașe drept daune morale și materiale. Accidentul de la 2 Mai s-a soldat cu uciderea, pe loc, a Robertei Dragomir și a lui Sebastian Olariu. Alți trei tineri au fost raniți. Cei…

- Vlad Pascu a fost sancționat de conducerea Penitenciarului Poarta Alba, in urma interviului telefonic acordat de acesta luna trecuta. Tanarul care s-a urcat drogat la volan și a provocat tragedia rutiera din 2 Mai are viața grea dupa gratii. Comisia de disciplina a Penitenciarului Poarta Alba a decis…

- Ioana Ancuța Popoviciu, judecatoarea din procesul lui Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, ar fi recunoscut ca are probleme medicale, de natura psihiatrica. In urma cu mai mulți ani, magistratul a facut obiectul mai multor sesizari catre Inspecția Judiciara, fiind acuzata atat de atitudini nepotrivite…

- Tatal lui Sebi, tanarul ucis de Vlad Pascu, in accidentul de la 2 Mai, a reacționat la decizia CSM de respingere a propunerii de suspendare a judecatoarei din dosar. „Daca cei de la CSM au spus ca judecatoarea este buna pentru caz, nu mai am nimic de comentat. Dupa ce ca suntem distruși, aceasta decizie……

- Dupa gestul halucinant de la primul termen al procesului lui Vlad Pascu, judecatoarea a gafat din nou. Tatal lui Sebastian a declarat ca judecatoarea care la termenul anterior a cerut buletinul fiului lui mort, l-a intrebat acum cine este. La termenul de azi, parinții victimelor accidentului de la…

- Doi piloti indonezieni care se aflau la comanda unui avion ce transporta 153 de pasageri au adormit aproape simultan si nu au reactionat timp de aproape 30 de minute in timpul zborului, a relevat o ancheta. Cazul a determinat revizuirea operatiunilor de zboruri de noapte ale tarii. Potrivit The Guardian,…