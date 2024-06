Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Mangalia a respins vineri, 14 iunie 2024, cererea de schimbare a incadrarii juridice a lui Vlad Pascu, din ucidere din culpa in omor calificat.Potrivit portalului instantelor de judecata, instanta a fixat noul termen de judecata pe data de 21. 06. 2024, la ora 10.Matei Vlad Pascu este suspectat…

- Judecatoria Mangalia este asteptata sa decida astazi daca Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri si-au pierdut viata, va fi judecat pentru omor calificat, iar decizia instantei va fi definitiva, scrie News.ro.Schimbarea acuzatiilor ar insemna o pedeapsa mult mai mare…

- Un nou termen in dosarul accidentului cumplit de la 2 Mai, din august anul trecut, in urma caruia doi tineri – Roberta și Sebastian (Sebi) – au murit, este programat sa aiba loc vineri, 7 iunie, la Judecatoria Mangalia. Dosarul lui Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul de la 2 Mai in urma caruia…

- Vlad Pascu, cel care a produs accidentul tragic din 2 Mai, in urma caruia au murit doua persoane, va fi judecat pentru ucidere din culpa și nu pentru omor calificat, dupa ce Judecatoria Mangalia a respins, joi, incadrarea juridica a faptei. Urmatorul termen este 18 aprilie 2024. Dosarul in care este…