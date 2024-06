Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, candidat la șefia CJ Prahova și pus sub control judiciar de DNA fiind acuzat ca a luat mita 16 milioane de lei, a declarat vineri seara, 10 mai, ca a trecut printr-un „moment greu” si a vorbit despre „necazul de la 1 februarie”, fara sa se refere la acuzatiile…

- Jurnalistul Ovidiu Vanghele, unul dintre realizatorii investigației Recorder, care a inflamat spațiul public cu privire la primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a reacționat dupa acuzațiile edilului ca materialul ar fi fost comandat de fostul liberal Dan Radu Rușanu.

- Alina Gorghiu este de parere ca lupta anticoruptie in Romania funcționeaza și ca este „este „foarte posibil” ca DNA sa se sesizeze in legatura cu investigatia Recorder privind afacerile primarului PNL din Sinaia, Vlad Oprea.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și-a exprimat o poziție clara cu privire la situația aparuta in spațiul public legata de investigația publicației Recorder privind presupusa achiziție a unui castel in Franța de catre primarul liberal din Sinaia. Gorghiu a afirmat ca este “foarte posibil” ca Direcția…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Digi24, ca este „foarte posibil” ca DNA sa se sesizeze in legatura cu investigatia Recorder privind afacerile primarului PNL din Sinaia, Vlad Oprea, care si-ar fi cumparat, printr-un intermediar, un castel in Franta, pe care vrea sa il transforme…

- Un spectacol electoral de proporții mafiote se desfașoara in comuna Ciorani din Prahova, unde primarul Marin Voicu și-a facut de cap intr-un mod demn de un adevarat șef de banda. Nu, nu suntem pe un platou de filmare, ci in mijlocul unei campanii electorale unde cuvantul „democrație” pare sa fie scris…

- Candidatul pentru Primaria Sectorului 2 din partea alianței PNL-PSD, Rareș Hopinca, promite sa vindece ”ranile” sectorului condus in prezent de primarul Radu Mihaiu și vine cu o serie de masuri concrete pentru cele mai arzatoare probleme: traficul și aglomerația. Rareș Hopinca spune ca are in plan construirea…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare, a caștigat din exil creșterea pensiei speciale! Incaseaza in fiecare luna o suma la care romanul de rand doar viseaza. Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a caștigat in instanța creșterea pensiei speciale…