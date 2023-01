Stiri pe aceeasi tema

- Au fost scene de infarct la casa fraților Andrew și Tristan Tate, aflați momentan in arest sub acuzații de proxenetism. Poliția a ridicat bolizii de lux ai celor doi frați, bolizi puși sub sechetru ca și gaj pentru prejudiciul adus de cei doi frați. Polițiștii și cei de la ANABI au ridicat mașinile…

- Anchetele in cazul dosarul fraților Tate continua, iar acum un alt personaj controversat a aparut in atenția publica. Vlad Obu este presupusul complice al lui Tristan Tate și a devenit vedeta pe Youtube cu un podcast cu și despre femei și bani. Insa, se pare ca succesul sau este um ...

- Andrew și Tristan Tate au facut inconjurul lumii, dupa ce s-a aflat vestea ca cei doi frați au fost arestați. Cu toții au auzit de ei, insa cați știu cine sunt parinții celor doi? Mama lor, Eileen Tate, a ieșit in public și a spus ce parere are despre problemele cu legea ale ...

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a realizat profilul fraților Tate. Cum ii descrie pe Andrew și Tristan Tate, dupa ce au fost reținuți de autoritați, in urma acuzațiilor grave care le sunt aduse. De ce este e parere ca trebuie sa fie „aspru pedepsiți”.

- Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv pentru 30 de zile in dosarul in care sunt acuzați de trafic de persoane și viol. Dupa decizia judecatorilor, avocatul celor doi frați a oferit primele declarații despre caz.

- Andrew și Tristan Tate au fost duși la audieri in urma perchezițiilor facute la vila de lux din Pipera. Cei doi frați celebri sunt suspecți de sechestrarea a doua fete. Urmeaza sa dea declarații la DIICTOT. Autoritațile au verificat și mașinile cu care aceștia se afișau pe rețelele de socializare.