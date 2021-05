Stiri pe aceeasi tema

- “Calatori este piesa care marcheaza finalul poveștii. A fost scrisa spontan, intr-o sesiune cu Demian Chris. Povestea este conturata in jurul a doi indragostiți care, la prima apariție, pare ca fac parte din doua lumi total diferite. In cele din urma, deși sunt diferiți, au cateva lucruri in comun”,…

- Dan Barna a spus, miercuri, ca in urma apariției in media a unor note ale raportului de control care vizeaza proiectele cu fonduri europene derulate de el, a solicitat de la DLAF sa ii fie transmisa și lui nota de control in care erau trase concluzii referitoare la activitatea proiectelor sale. „Am…

- Cunoscutul cantaret folk, Vasile Seicaru, a lansat in premiera, vineri, in mediul online, piesa "Rugaciune ... A venit si-a treia zi", pe versurile Malei Barbulescu, un cantec cu un puternic mesaj social si religios, vizand sacrificiul lui Iisus Hristos si modul in care oamenii ar trebui sa perceapa…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”, hitul verii in colaborare cu doua dintre cele mai importante nume din industrie, Spike și Killa Fonic. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști,…

- CFR Calatori folosește pe ruta Mangalia-Constanța un automotor fabricat la uzinele Malaxa inainte de razboi . Este vorba despre modelul ”Malaxa” Seria 78 (700) construit la intreprinderea amintita in perioada 1939-1944. Sunt cele mai longevive automotoare și cele care au suportat in timp cele mai multe…

- Dupa lansarea piesei Control, Vlad Musta iși continua povestea de dragoste cu Baie in benzina, o melodie indrazneața, ale carei versuri și ritm duc cu gandul la un film de acțiune. “Baie in benzina este continuarea poveștii pe care am inceput-o odata cu lansarea piesei Control. M-am inspirat puțin și…

- Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, ca va exista o sesizare la DNA in baza concluziilor formulate de catre Corpul de control in legatura cu incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’. Acesta a mai transmis ca nu a primit inca rapoartele de la ministrul Sanatații, potrivit Agerpres. „Am aici o nota…

- Solistul Trupei Hara, Flavius Buzila, a anuntat, sambata, ca piesa "The Other" a trupei a fost aleasa in semifinala International Songwriting Competition, una dintre cele mai mari si importante concursuri de creatie muzicala din lume. "Tocmai am primit o super veste! Piesa noastra 'The Other'…