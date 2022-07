Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat, miercuri, prin intermediul paginilor oficiale de Facebook si Instagram, numirea lui Vlad Iacob in functia de administrator special al gruparii din Soseaua Stefan cel Mare, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Academia de Studii Economice din București a anunțat scoaterea la concurs a 7.010 locuri, dintre care 6.115 la invatamant cu frecventa si 895 pentru invatamant la distanta si cu frecventa redusa. Procedura de inscriere se va desfasura in perioada 4 – 22 iulie, inscrierile online putand fi facute incepand…

- Matei Vișniec, unul dintre cei mai iubiți și apreciați poeți, prozatori și dramaturgi romani ai momentului, vine la Alba Iulia, vineri, 1 iulie 2022, de la ora 18.00, la Muzeul Principia, acolo unde, in organizarea Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, va lansa și…

- Vasile Usturoi (25 de ani), pugilistul nascut in Romania care a devenit campion european la box amator pentru Belgia, a dezvaluit ce echipa susține din fotbalul romanesc. Este vorba despre FCSB. Romanul Vasile Usturoi, stabilit in Belgia de 10 ani, a fost invitatul ediției din aceasta dimineața a emisiunii…

- Simona Halep, mesaj special de 1 iunie. Fostul lider mondial a revenit in Romania dupa campania nereușita de la Roland Garros, unde a pierdut inca din turul 2. Romanca se pregatește in București, in timp ce antrenorul Patrick Mouratoglou a ramas la Paris. 1 iunie reprezinta pentru Simona Halep o zi…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” gazduiește joi, 12 mai, de la ora 12:00, o intalnire intre bibliotecari din județ și reprezentanții Editurii AGIR București. Evenimentul este dedicat Zilei Bibliotecarului. „Editura AGIR (Asociația Generala a Inginerilor din Romania) este urmașa Editurii Tehnice,…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri cu președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu prilejul vizitei acestuia la București. Discuțiile s-au axat pe razboiul din Ucraina și impactul regional al acestuia. Cei doi demnitari au apreciat importanța unitații europene și euroatlantice…

- Cristian Paun profesor universitar la Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre intentia Guvernului de a da OUG pentru specula ca ii transmite ministrului Finantelor, Adrian Caciu, ca speculam in fiecare clipa a existentei…