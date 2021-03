Stiri pe aceeasi tema

- Stilistul lui Ruby și-a facut curaj și a ales sa faca un preparat inovativ pentru a-i impresiona pe bucatarii de la „Chefi la Cuțite”. Ionuț s-a dus cu mare incredere in el, insa buna lui prietena a fost cam reticenta in ceea ce privește rețeta „pusa in scena” de designerul ei.

- Voie buna și energie in platoul de la Chefi la Cuțite! ”Vinovata” este chiar Mirela Retegan, fondatoarea grupului Gașca Zurli. Concurenta a fost o apariție surpiza și a avut grija ca jurații sa o țina minte, aducandu-le cate un cadou specific și, in același timp, inedit!

- Razvan Babana s-a intors la Chefi la cuțite cu forțe proaspete și este hotarat sa „ii dea pe spate” pe jurați cu un preparat iubit de toți romanii. Tanarul nu a venit cu mana goala, ci le-a pregatit și o surpriza incredibila bucatarilor.

- Cosmin Seleși a facut show de show in bucataria de la Chefi la cuțite atat cu atitudinea mereu pusa pe distracție, cat și cu preparatul sau. Prezentatorul TV „i-a dat pe spate” pe cei 3 jurați, surprinși de apariția actorului.

- Show-ul culinar Chefi la cuțite e deschis pentru toata lumea. Pentru marii bucatari, pentru amatori, dar și pentru cantareți celebri, iar astazi Jador a venit insoțit de mama lui și a fost pregatit sa le arate celor trei chefi cum se descurca la cratița. Cu ce preparat i-a uimit.

- Bucurie mare pentru Sorin Bontea! Celebrul jurat a implinit astazi frumoasa varsta de 51 de ani, iar cuvintele frumoase au curs in lanț. Catalin Rizea, urare speciala la adresa chef-ului! Cum l-a alintat soțul Addei pe jurat? Fanii s-au prapadit de ras!

- Catalin Scarlatescu s-a luptat ani la rand cu kilogramele in plus, care ii puneau viața in pericol. Ajunsese sa cantareasca 120 de kilograme, iar lucrurile erau din ce in ce mai complicate aentru el. In cele din urma, juratul de la Antena 1 a dat jos 50 de kilograme cu ajutorul unui regim pe care l-a…

- Face ce face și iși surprinde nou toți fanii! Pasiunea ascunsa a lui Sorin Bontea de la Chefi la cuțite! Celebrul jurat, așa cum nu te așteptai sa-l vezi vreodata. A lasat pe toata lumea fara cuvinte.